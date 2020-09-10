Хабиб – Исмаилову: за твой бой с Емельяненко мне еще трех баранов должны

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что поставил на Магомеда Исмаилова в поединке турнира АСА 107 против Александра Емельяненко.

Исмаилов опубликовал на Youtube-канале видео, где он общается с Нурмагомедовым. Магомед спросил у Хабиба, как он оценивал шансы перед его боем с Александром Емельяненко.

"За твой бой мне еще трех баранов должны, – заявил чемпион UFC. – Тот, кто должен, он репостнет и объяснит ситуацию. Я поставил трех баранов на то, что ты выиграешь в доминирующем стиле. Я знал, что ты стилистически не совсем удобный, ты борешься, а чем больше соперник, тем проще валить".

Напомним, Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. Для 34-летнего Магомеда эта победа стала 16-й в 19 боях ММА, а на счету 38-летнего Емельяненко 37 боев, восемь из которых завершились поражениями.