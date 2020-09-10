США ввели санкции против трех россиян

США ввели санкции в отношении трех россиян и одного украинца. Соответствующее заявление распространил Минфин страны.

Санкции введены в отношении граждан России Антона Андреева, Дарьи Аслановой, Артема Лифшица, а также депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. Такие меры власти США приняли из-за того, что вышеназванные лица якобы связаны с кибератаками и вмешательством в американские выборы.

В заявлении Минфина отмечается, что обновление санкционного списка призвано защитить от внешнего вмешательства предстоящие выборы президента в Штатах. Кроме того, таким образом Вашингтон посылает сигнал Москве о том, что подобные действия будут преследоваться.

Глава американского ведомства Стивен Мнучин заявил, что США продолжат использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и поддержать целостность американской избирательной системы.