Минюст США обвинил россиянина в кибермошенничестве

27-летний гражданин РФ Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба американского министерства юстиции.

Против россиянина выдвинуто обвинение в том, что он участвовал в мошеннической схеме, незаконно используя персональные данные граждан США для создания счетов в банках и электронных операций в криптовалюте.

В этот же день министерство финансов США объявило о введении санкций против троих россиян и одного украинца – среди них и Лифшиц. Их считают сотрудниками Агентства интернет-исследований, которое Вашингтон связывает с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и обвиняет во вмешательстве в выборы в США.