США ввели санкции против четырех человек, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В списке трое россиян и украинец – внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он известен как автор антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

В очередном "черном списке" фамилии четырех человек. Как считают американские власти, они пытались вмешаться в выборы. Компанию трем мало кому известным жителям Санкт-Петербурга неожиданно составил украинский депутат Андрей Деркач.

Автор расследований о коррупционной деятельности американских демократов на Украине. Видимо, руководствуясь логикой "кто против нас – тот сами знаете за кого", минфин США назвал украинского политика российским агентом.

"Россия использует множество доверенных лиц, чтобы попытаться посеять разногласия между политическими партиями и вызвать внутренние разногласия, чтобы повлиять на избирателей. Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США".

Под манипуляциями и обманом американские власти имеют ввиду расследования Деркача. Именно он первым рассказал, как один из нынешних кандидатов в президенты США и его сын зарабатывали на транзитном газе.

В опубликованной им записи разговора, человек с голосом похожим на Джо Байдена буквально раздает команды бывшему президенту Украины.

- В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов публично подтвердить обязательства о предоставлении одного миллиарда долларов.

- Чрезвычайно сильная мотивация, – отвечает Порошенко.

"Записи переговоров Байдена с Порошенко – это просто. Порошенко в них расписывается в том, что да, мы сдали с потрохами Украину, лишили ее суверенитета. Но на этом мы имеем неплохие заработки. Поэтому для них игра стоила свеч", – говорит политолог Александр Дудчак.

Такая деятельность кандидата в президенты может не понравится американскому избирателю. Сам Андрей Деркач уверен, Джо Байден и демократическая партия просто решили отомстить ему санкциями. По его же словам, он не вмешивается в выборы в США, а переживает за свою страну, на которой семья Байденов заработала миллионы долларов.

"Все те обвинения, которые выдвигает Деркач, Байден не может опровергнуть. Поэтому они вынуждены действовать по-другому. Пришить ему ярлык санкционного политика", – резюмирует журналист Юрий Кот.

Выгодны новые санкции против Деркача и нынешнему президенту США. Для Дональда Трампа это лишний повод напомнить о нечистых на руку "демократах". Мол, обвиняют его в связях с русскими хакерами, а сами не лучше.

"Трамп может пытаться втянуть украинского деятеля для того, чтобы сказать: "Знаете, тут и так вмешиваются" и ударить по Байдену. Это то, что так необходимо сейчас Трампу", – говорит глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Сам Порошенко видимо опять останется сухим. Ни громкие расследования, ни факты, ни обвинения никак не влияют на статус бывшего президента. И даже новость о двадцати уголовных делах, в которых он фигурирует, адвокатов Порошенко не пугают. Некоторые уже закрыты за отсутствием состава преступления.