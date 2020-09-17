Афера с донбасским углем и краденые деньги для Байденов: новые скандалы на Украине

Каким образом украинские деньги попадали на счета семейства Байденов? Стали известны обманные схемы закупок Киевом донбасского угля и новые записи разговоров Порошенко с Байденом.

Сын бывшего вице-президент США Джо Байдена Хантер получил с Украины почти три с половиной миллиона коррупционных долларов. На видеозаписи, представленной журналистам, два свидетеля уверяют, что лично отмывали через офшоры нелегальные деньги Николая Злочевского – основателя компании Burisma, в которой работал Байден-младший. Именно эти средства и отправлялись потом за океан.

"Какие-то странные неровные суммы были, это раз, – говорит свидетель. – Во-вторых, они повторялись, двадцать платежей. Оплата за консультационные услуги… Как будто был общий платеж, который не привлекал внимание банков".

По словам прокурора Константина Кулика, который участвовал в пресс-конференции, украденными у украинцев миллионами Злочевский обеспечивал себе "политическую крышу". Впрочем, отмытые средства уходили не только в Америку, но и в Польшу. "Были перечисления в этот же период на счет физического лица – Александра Квасневского, – рассказывает свидетель. – В Польский банк, тоже "консультационные услуги". Но сумма там – миллион евро".

На пресс-конференции нардеп Андрей Деркач раскрыл еще одну схему ограбления украинцев – на коммунальных тарифах. Ни для кого не секрет, что Киев закупал дешевый уголь из Донбасса, но выдавал его за дорогой африканский или американский. При этом цифры у граждан в платежках становились больше, а карманы у фирм-посредников – толще.

"Так называемая маржа составляла 18-25 долларов с тонны угля, – сообщил Андрей Деркач, народный депутат Верховной рады Украины. – Объем поставок – 1 миллион 400 тысяч тонн в год. Теневая доходность составляла 30 миллионов долларов в год".

Не обошлось на встрече с журналистами и без очередной порции аудиозаписей разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. Представленные беседы датированы ноябрем 2016 года – Дональд Трамп тогда только-только выиграл президентские выборы. Байден сравнил нового хозяина Белого дома с собакой. "Этот парень, говоря по-английски, он собака, которая бежит за машиной по дороге, – сказал Байден. – Она бросается на автомобиль. Она не знает, что делать, она даже не знает, из чего сделана машина и что в ней".

А вот в адрес самого Порошенко Джо Байден не скупился на лесть. Назвал хорошим другом и даже – отцом нации. "С Божьей помощью дети будут петь песни про вас уже через 30 лет. Я не шучу, – заявлял он. – Вы первый, кто начал создавать свободную от коррупции, демократичную нацию Украины. Господи! Я закончу карьеру как хороший вице-президент, а не как отец нации. Я готов поменяться с вами местами, хорошо? Мне бы понравилось, если б мои внуки читали обо мне в учебниках истории так, как будут читать ваши о вас".

Андрей Деркач ранее уже публиковал несколько записей разговоров Петра Порошенко и тогда американского куратора Украины Джо Байдена. Аудиозаписи ярко демонстрируют, что Киев управляется извне. В США против украинского нардепа ввели санкции и назвали его "активным российским агентом". Якобы он пытается вмешаться в выборы президента Америки. Ведь Байден сейчас – кандидат. Сам Андрей Деркач назвал такие действия Вашингтона "местью демократов".