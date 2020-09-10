Хоккеисты "Барыса" на домашнем льду переиграли "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нурсултанский "Барыс" на домашнем льду обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Виктор Сведберг (5-я минута), Якоб Лилья (25), и Никита Михайлис (46), а у гостей шайбы забросили Герман Шапорев (22) и Денис Осипов (53).

"Барыс" одержал вторую победу в четырех играх и с пятью очками занимает шестое место в Восточной конференции, а "Куньлунь" в ней же расположился на 11-й строчке. Команда из Китая потерпела четвертое поражение в сезоне и очков еще не набрала.

В следующем матче регулярного чемпионата подопечные Юрия Михайлиса в субботу, 12 сентября, примут московское "Динамо", а "Ред Стар" в то же день на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".