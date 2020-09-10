Заключенные кузбасской колонии устроили пир с запеченным поросенком

В кемеровской колонии № 37 заключенные устроили застолье, главным блюдом которого стал запеченный поросенок. Соответствующее видео появилось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как не менее семи заключенных сидят за столом, на котором заметны овощи, колбаса, хлеб, бутылки из-под минеральной воды и лимонада. Но основное внимание заключенных сосредоточено на поросенке, которого разделывает участник "вечеринки". По данным портала "Тайга.инфо", видео могло быть снято в сентябре 2018 года, а само торжество приурочено ко дню рождения некоего "Кота — бригадира пекарни".

Человек, записывающий видео, радостным голосом заявляет, что поросенка они собираются умять за вечер, да так, что от него останутся одни рога и копыта. По предварительной информации, участие в вечеринке принимают осужденные, сотрудничающие с администрацией.

Некоторые пользователи сравнили атмосферу на видео с условиями пребывания члена кубанской банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Осенью 2018 года в Сети появились снимки, на которых он сидит за столом с крабами и шашлыками.