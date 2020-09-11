В Брянске главные по экзаменам в ГИБДД попались на взятках

Несколько десятков тысяч рублей – и права в кармане! В Брянске прямо в разгар рабочего дня задержаны офицеры ГИБДД, которые за вознаграждение обеспечивали будущим водителям успешную сдачу экзамена.

Еще вчера начальник отделения по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД Брянска Армен Мкртчян принимал экзамены у начинающих водителей, а сегодня сдает зачет на знание Уголовного кодекса. Внимательно слушает судью и разбирается в сути претензий к себе.

Задержание высокопоставленного полицейского произошло накануне, прямо в разгар рабочего дня. В отдел, которым руководил Мкртчян, пришли сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности регионального управления МВД. Судя по надписи на компьютерных мониторах в учебном классе, только что закончился очередной экзамен. Он, кстати, может оказаться для руководителя этого отделения последним.

"Следственными органами следственного комитета по Брянской области возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника, начальника отделения по экзаменационной работе МРЭО ОГИБДД УМВД России по Брянской области, подозреваемого в получении взятки должностным лицом за незаконные действия и злоупотребление должностными полномочиями", – сообщил Александр Афонин, старший помощник руководителя СУ СК России по Брянской области.

Согласно материалам уголовного дела, высокопоставленный полицейский помог одному из учеников за 120 тысяч рублей успешно сдать теорию ПДД и практику вождения. Однако до получения водительского удостоверения дело не дошло: инспектора задержали в момент передачи денег, а весь процесс липового экзамена проходил под контролем оперативников.

"Стражи порядка изъяли денежные средства банковские карты и записные книжки, мобильные телефоны фигурантов, копии паспортов граждан, справки о прохождении медицинских осмотров для получения водительских удостоверений, а так же другие предметы имеющие доказательственное значение, – рассказала Ольга Бортулева, замначальника пресс-службы УМВД России по Брянской области. – По данному факту проводится служебная проверка".

Выяснилось, что инспектору-взяточнику помогали двое его подчиненных и еще трое посредников. Вещественные доказательства преступной деятельности оперативники обнаружили и в дорогой иномарке начальника. На свою машину Армен Мкртчан успел установить так называемые красивые номера, а вот о возможных уликах в салоне даже и не побеспокоился. Видимо, думал, что его хорошо законспирированная незаконная схема будет приносить доход и дальше. Однако оперативники прервали канал нелегального обогащения.

Судья, чтобы подозреваемые во взяточничестве не скрылись от следствия, назначил инспектору ГИБДД и его компании меру пресечения в виде двух месяцев ареста. До суда подозреваемые будут находиться под стражей. Им грозит до 6 лет лишения свободы.