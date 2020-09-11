У экс-главы Марий Эл изъято имущество на 375 миллионов рублей

В Ульяновске суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства имущества на сумму более 370 миллионов рублей. Все незаконно нажитое: недвижимость, машины и денежные средства принадлежали бывшему главе республики Марий Эл – Леониду Маркелову и его компаньонам, которые проходят по уголовному делу.

Задержали Маркелова в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил через доверенное лицо более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.

"Общая сумма обращенного в доход государства объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила почти 375 миллионов рублей, – рассказал Андрей Иванов, официальный представитель Генпрокуратуры РФ. – Уголовное дело в отношении Леонида Маркелова, которому инкриминируется получение взяток, в настоящее время рассматривается по существу".

В ходе расследования Маркелова так же заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Вину бывший руководитель региона отрицает, однако пополнение казны за счет нажитого им преступным путем продолжается. Год назад суд удовлетворил первый иск Генпрокуратуры о взыскании с Маркелова и его супруги имущества на сумму более двух миллиардов рублей. Средства были обращены в доход государства.