В России нашли способ лечить от коронавируса COVID-19 без ИВЛ

В России найден способ лечения от коронавируса COVID-19 без применения аппарата искусственной вентиляции легких. Дело в том, что ИВЛ создает дополнительную тяжелую нагрузку на организм.

В республиканской больнице Сыктывкара вместо ИВЛ были применены ингаляции гелий-кислородной смесью. В итоге из 50 пациентов с тяжелой формой COVID-19 аппарат ИВЛ потребовался только одному. Глава Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев сообщил, что гелий-кислородная смесь, подогреваемая до 90-95 градусов, эффективнее, чем ИВЛ, если у пациента наблюдается угнетение дыхательной активности.

Ученый также рассказал, что аппараты для ингаляций будут усовершенствованы микробиологами. Так, системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха будут раздельными. Система уже запущена в производство, передает РИА Новости.