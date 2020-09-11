Петербург должен стать конкурентом американскому Хьюстону и норвежскому Ставангеру

Резидентами Энергетического технохаба в Санкт-Петербурге станут более 100 компаний. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании с председателем правления "Газпром нефть" Александром Дюковым. Будет создан цифровой центр по внедрению новых решений в энергетике. Предприятия и команды разработчиков получат доступ к бизнес-планам и заказам крупнейших компаний. Задачи амбициозные – в обозримом будущем Петербург должен составить конкуренцию американскому Хьюстону и норвежскому Ставангеру.

Подводные станции для поиска нефти, оборудование для ветропарков и промышленные роботы – Петербург хочет стать лидером по созданию инновационных технологий для российской энергетики. Несколько десятков инженерных компаний в этом году объединились в проекте Энергетического технохаба, взяв за основу успешный опыт технологических долин в американском Хьюстоне и норвежском Ставангере. Теперь в Северной столице могут наладить производство российских автоматизированных буровых комплексов, аппаратов для поиска полезных ископаемых и систем хранения энергии, в том числе получаемой из альтернативных источников – ветра и солнца.

"У нас нет в городе ни нефти, ни газа, ни золота, у нас есть руки и есть голова. На чем мы и зарабатываем, сегодня город не плохо зарабатывает, но этого мало. У нас нет такой огромной территории, где мы могли бы развернуть какие-то большие производства, мы можем развернуть научные школы, мы можем повысить научный потенциал нашего города. Но для этого нам нужно привлечь молодежь и те компании, которые заинтересованы в разработке различных научных проектов", – сказал Беглов.

Вывод на рынок новых изобретений и идей, эффективное взаимодействие между учеными и инженерами – это лишь часть задач, которые будет решать технохаб. Его резиденты напрямую получают заказы от крупных промышленных корпораций и уже работают над перспективным стартапами.

Первые итоги работы Энергетического технохаба губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с руководителем "Газпром нефти" – компания первой из промышленных гигантов поддержала этот проект.

"Нужен спрос на технологические решения, этот спрос есть, мы этот спрос сформулировали. Только компания "Газпром нефть" сформулировала и сформировала уже более 50 технологических задач, очень серьёзные технологические задачи, которые предполагают разработку даже не 50, а сотен это действительно сотни технологий и действительно тем компаниям, тем талантливым людям, ученым, которые хотят себя проявить, есть над чем поработать, над чем поломать голову", – отметил Дюков.

За ближайшие 10 лет Петербург должен превратиться в крупнейшую экосистему для промышленных инноваций. Чтобы привлечь в город новые технологические компании, понадобятся дополнительные экономические стимулы и налоговые льготы.

Сегодня статус электронного резидента уже получили более 20 предприятий, в том числе первая зарубежная компания из Австрии, но это только начало. Уже до конца этого года количество участников Технохаба увеличится до ста, а к 2030 году количество высокотехнологичных компаний в Петербурге должно вырасти в шесть раз.