Названы болезни, при которых нельзя делать прививку от COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил болезни, которые являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

По его словам, прививку от COVID-19 нельзя делать людям, которые принимают иммунодепрессивные препараты. Прежде всего, это онкологические больные.

Также вакцина противопоказана пациентам с воспалительными, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой, системными заболеваниями крови, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью "России 24" рассказала о том, что вакцинация добровольцев в столице уже началась. Важно не болеть ОРВИ за две недели до и в сам момент вакцинации. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Между первой и второй вакцинацией должен пройти 21 день. В течение полугода человек будет находиться под наблюдением врачей. В исследовании должно принять участие 40 тысяч человек, уже есть 35 тысяч заявок. Анастасия Ракова тоже сделала себе прививку.