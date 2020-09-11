Раскрыто убийство 10-летней девочки, совершенное извращенцем в 2011 году

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о завершении расследования убийства 10-летней девочки, совершенное в 2011 году родственником отчима погибшей.

Останки девочки были найдены в том же году в лесном массиве неподалеку от деревни Извара в Ленинградской области. Преступление, как рассказали в СК РФ, было совершено "в условиях неочевидности", и по горячим следам раскрыть его не удалось.

На помощь региональным следователям пришли коллеги из центрального аппарата СК России, которые тщательно изучили оперативно-поисковое дело, провели ряд судебных экспертиз, выявили противоречия в имеющихся показаниях и составили психологические портреты всех, кто имел отношение к погибшей девочке.

Принятые меры позволили задержать подозреваемого, которым оказался 55-летний родственник отчима умершего ребенка.

По версии следствия, 26 марта 2011 года, обвиняемый изнасиловал девочку в собственном доме, убил ее и скрыл тело в лесу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением — было собрано достаточно доказательств вины задержанного — направлено в суд для рассмотрения.