Убийцей 11-летней девочки на Урале оказался рецидивист-ритуальщик

В Асбесте задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, пропавшей днем 12 ноября. Им оказался 40-летний сотрудник ритуальной фирмы, почти половину жизни проведший в колониях.

В поисках Полины С. участвовали более 100 человек, но их усилия оказались тщетны. Обнаружить обнаженное тело удалось только после задержания предполагаемого убийцы, который сознался в содеянном и привел оперативников к месту, где спрятал свою жертву – в прикрытой ветками яме за жилой девятиэтажкой.

Злоумышленник, как свидетельствуют собранные данные, днем 12 ноября увидел Полину на улице и решил с ней познакомиться. Немного поговорив, он пригласил девочку домой, где надругался над ней, а затем задушил. Дождавшись темноты, мужчина вынес тело на улицу и спрятал.

Выйти на него помогло криминальное прошлое: подозреваемый, как уточнил глава пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых, ранее был судим за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, убийство и разбой, а последний раз вышел на свободу 18 февраля 2020 года. В колониях он провел в общей сложности 19 лет из своих 40.

Рецидивист дал признательные показания, за убийство малолетней ему грозит до 20 лет в местах не столь отдаленных.