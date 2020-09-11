Жителей Приморья ожидают природные катаклизмы

Жителей Приморья ожидают новые природные катаклизмы. Синоптики предупреждают: с самого начала следующей недели погодные условия будут очень нестабильны. Ситуация может меняться практически ежедневно. Об этом со ссылкой на пресс-службу Примгидромета сообщает "Вести: Приморье" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

14 сентября в южной половине Приморского края будет царить циклон. Из-за этого пройдут сильные дожди. Постепенно они будут уменьшаться. Температура – +9...+15 °С, на севере края +1...+8 °С. Днем градусник поднимется до +15...+20 °С, местами до +25 °С.

15 сентября циклон уйдет из Приморья. Осадки прекратятся, днем станет еще теплее – до +29 °С. Но это не надолго, уже на следующий день, в среду, 16 сентября, погода снова сделает виток. Новый циклон нагрянет из Китая и принесет дожди и небольшое похолодание. Ожидается усиление ветра.