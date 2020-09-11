Многодетная мать взяла в заложники и едва не заморила голодом сына подруги

Омские следователи разбираются в запутанной истории взаимоотношений подруг из аула Коянбай, жертвой которых едва не стал полуторагодовалый мальчик. В настоящее время истощенный и избитый малыш находится в больнице.

История началась около полугода назад, когда у 20-летней Евгении от отравления алкоголем скончался супруг. Ужиться под одной крышей с родственниками после этого она не смогла и вынуждена была съехать вместе с ребенком. Приют ей дала давняя знакомая, носившая к тому моменту под сердцем четвертого малыша. До поры до времени две женщины жили душа в душу, но отношения, по словам Евгении, все больше походили на крепостные, а окончательно разладились, когда в доме перестал работать котел отопления.

Вину хозяйка дома возложила на сына гостьи, потребовав от нее 20 тысяч рублей. Дабы подтвердить серьезность своих претензий, владелица недвижимости принялась связывать и бить малыша, позволяя своим детям над ним издеваться. Евгения утверждает, что хотела сбежать от "рабовладелицы", но та ее шантажировала фотографиями с измученным ребенком и грозила лишить родительских прав.

Из "плена" молодую маму и мальчика спас брат домовладелицы, после чего она написала заявление в полицию. Однако хозяйка дома ответила тем же, обвинив сожительницу в том, что она сама довела сына до такого состояния, а теперь решила переложить вину на нее.

"Я люблю свою сестру. Но то, что она делает с детьми – это просто страшно. Я больше молчать не буду", – заявил спаситель, отметив, что методы воспитания предполагали многодневные голодовки и привязывание к батарее.

Истощенный мальчик с многочисленными синяками сейчас находится в больнице, врачи оказывают ему помощь. Проводится доследственная проверка в отношении сотрудников опеки.