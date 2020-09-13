Мать и ее многодетная подруга, истязавшие маленького ребенка, взяты под стражу

В Омской области определена мера пресечения для женщин, истязавших полуторагодовалого мальчика, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следствие установило, что 20-летняя женщина вместе со своим маленьким сыном после смерти супруга переехала к своей 25-летней подруге в населенный пункт Коянбай Таврического района. Хозяйка дома, где поселились вдова, была беременна четвертым ребенком.

По версии правоохранителей, с начала августа по сентябрь текущего года женщины били, истязали и связывали малыша.

В конечном итоге все это привело к возбуждению уголовного дела по статье "Истязание малолетнего" и изъятию ребенка, который в настоящее время помещен в лечебное учреждение.

Мать мальчика была задержана в Москве, суд принял решение о том, что ближайший месяц она проведет за решеткой. Ее подруга, находящаяся на седьмом месяце беременности, отправится под домашний арест.

Помимо этого сейчас решается вопрос об ограничении родительских прав, а также – проведении проверки в отношении сотрудников органов опеки и полиции, ответственных за территорию, где происходили описываемые события.

Примечательно, что до этого мать ребенка выдвигала альтернативную версию событий, обвинив в произошедшем свою знакомую.