Молодой человек жестоко избил девушку под окнами дома в Новозыбкове

Утреннее выяснение отношений закончилось жестоким избиением женщины в брянском Новозыбкове. Устроившего расправу молодого человека сняли на видео.

Инцидент произошел около шести часов утра 11 сентября под окнами жилого дома по Первомайской улице. Предпосылки конфликта остались за кадром, на записи видно, как мужчина повалил спутницу на землю и принялся избивать руками и ногами, а также таскать за волосы. После очередного удара пострадавшая потеряла сознание. О характере полученный травм ничего не сообщается.

Злоумышленника, как можно судить по комментариям автора записи, задержать не удалось. При этом пользователи обрушили свой гнев и на самого оператора, который вел съемку, а не пришел на помощь женщине.