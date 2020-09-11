Мишустин уволил Бокову с поста замминистра

Статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Как передает ТАСС, распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сообщается, что она назначена руководителем Федерального института цифровой трансформации образования, создаваемого Минпросвещения.

Она рассказала РИА Новости, что займется внедрением новых технологий в школах и разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс для учеников более эффективным.

Ранее Бокова трудилась на посту первого заместителя главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.