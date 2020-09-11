Минкомсвязь стало Минцифры

Российское правительство изменило сокращенное название министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Теперь Минкомсвязи будет называться Минцифры России, сообщили в пресс-службе кабмина.

Постановление о переименовании ведомства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры", – сказано в сообщении правительства.

То же постановление предусматривает изменения, касающиеся электронной подписи. Теперь Минцифры будет устанавливать правила аккредитации удостоверяющих центров и доверенных третьих сторон, уполномоченных осуществлять деятельность по проверке электронных подписей.