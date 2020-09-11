"Мы больше не одно целое": Тимати и Анастасия Решетова расстались

Певец Тимати расстался с Анастасией Решетовой.

На своей странице в Instagram 24-летняя модель опубликовала пост, в котором подтвердила, что они разошлись после шести лет отношений.

"Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", – написала она.

Решетова призналась, что "этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих", но их союз ее не выдержал. По ее словам, это были прекрасные шесть лет, отношения были очень многогранны и эмоциональны. Они с Тимати были "лучшими друзьями, любовниками, партнерами". Но в жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. "Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", – сказала она.

Также она сообщила, что в их расставании не замешаны посторонние люди, так что сплетники могут забыть про "бумеранг".

Анастасия поблагодарила Тимати за любовь и поддержку. "За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу", – написала Анастасия Решетова. Свой пост она сопроводила фотографиями счастливых моментов жизни с Тимати.

Певец пока не прокомментировал расставание с Анастасией.

Слухи о расставании супругов появились летом, когда они отправились отдыхать отдельно друг от друга. Анастасия улетела вместе с сыном Ратмиром во Францию. Тимати с ними не было. Он отдыхал в Греции вместе с мамой Симоной от дочерью Алисой от первого брака. На вопросы поклонников о размолвке в семье Решетова тогда ответила: "Мы же не на год улетаем, все нормально". В конце августа Решетова вернулась в Москву и сообщила, что их встретил Тимати.

Также летом стало известно, что рэпер покидает лейбл Black Star. У него остались учредительные доли и права в нескольких бизнес-проектах.