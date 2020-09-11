В Ярославле отец полгода избивал троих несовершеннолетних детей

В Ярославле отец на протяжении полугода избивал троих детей – 7, 9 и 10 лет. Мы не можем показать их лица, однако на снимках отчетливо заметны шрамы на головах мальчиков. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Накануне жительница краевой столицы обратилась с заявлением об избиении своих сыновей их отцом. По словам женщины, сначала муж избивал ее саму, но затем выгнал из дома, а детей забрал себе. Известно, что учителя школы, которую посещали мальчики, дважды обращались с заявлениями об избиении детей к сотрудникам полиции и в органы опеки. После чего женщина решила лично попросить детского омбудсмена о помощи.

В итоге информацию о жестоком обращении подтвердили. Сыновей забрали у отца. Пока никто из них образовательное учреждение не посещает. Подробности этой страшной истории – в ближайших выпусках.