Футболистка сборной Японии перешла в мужскую команду

Японская футболистка Юки Нагасото, последние три года выступавшая за американскую команду "Чикаго Ред Старз", вернулась на родину, где будет играть за мужской клуб "Хаябуса Элевен". Отметим, что 33-летняя японка стала чемпионкой мира 2011 года в составе национальной сборной.

Как сообщает ESPN, Нагасото окажется первой женщиной-футболисткой в Японии, которая будет выступать вместе с мужчинами.

Помимо золота чемпионата мира в активе японской кудесницы мяча серебро мирового первенства, победа в чемпионате Восточной Азии и серебряная медаль Олимпийских игр.