Песков назвал естественным рост заболевания коронавирусом

Незначительный рост уровня заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов – это нормальный процесс. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах, – цитирует Пескова "Интерфакс". – Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом, и ситуация сейчас совершенно другая, нежели в начале пандемии.

Тем временем, в России готовятся к единому дню голосования в условиях распространения коронавируса. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на избирательных участках, расположенных в школах, принимаются все необходимые меры профилактики, чтобы не допустить заражения учащихся.

Единый день голосования назначен на 13 сентября. По словам Поповой, следующий день в школах, где разместятся избирательные участки, будет не учебным. В этот день в школах будет проводиться дезинфекция, передает ТАСС.

"В сегодняшней ситуации есть определенные требования в проведении этих работ, но я хочу заверить, что они также во всех школах будут проводиться, чтобы ребята приступили к учебному процессу в абсолютно безопасных условиях", – сказала Попова.

Как сообщалось ранее, в России третий день подряд поднимается уровень заболеваемости COVID-19. По последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 8 сентября в стране было зафиксировано 5099 новых случаев, 9 сентября – 5218, 10 сентября – 5363.