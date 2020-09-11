Румыния отзывает посла из России

В пятницу президентом Румынии Клаусом Йоханнисом подписаны указы об отзыве 12 послов из разных стран, в том числе из России. Об этом сообщила пресс-служба румынского главы государства.

Отмечается, что послы отзываются из Турции, Венгрии и России, передает РИА Новости.

Кроме того, ранее были отозваны послы Румынии в Ираке, Ливане, Аргентине и Парагвае, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландах, Финляндии, Малайзии и Брунее, Перу и Боливии, а также Уругвае.

Всего указом румынского лидера было отозвано 12 дипломатов. В администрации президента Румынии не стали комментировать причин этого решения, но как сообщает румынская пресса, у послов завершается мандат.