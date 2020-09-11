Главком ВКС: американские бомбардировщики учились наносить удары по России

Три стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США тренировались наносить удары по объектам в Калининградской области РФ. Об этом заявил командующий ВКС России Сергей Суровикин на брифинге для иностранных атташе, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как пояснил военачальник, учения проходили 31 августа: американские самолеты поднялись в воздух с британской авиабазы Фэрфорд, пролетели над территориями Нидерландов, Германии, Польши и стран Прибалтики, после чего вышли в точку запуска условных крылатых ракет по территории РФ.

Суровикин особо отметил, что российские радиолокационные станции следили за американскими бомбардировщиками на протяжении всего пути. А рядом с границей РФ на встречу B-52H поднялась пара дежурных истребителей Су-27.

Кроме того, 4 сентября НАТО провела масштабную разведывательную операцию над Черным морем, рассказал главком. Одновременно к российскому воздушному пространству приблизились пять самолетов-шпионов и один стратегический дрон. Авиация альянса находилась всего в 15 километрах от границы РФ и могла "заглянуть" вглубь РФ на 600 километров.

В тот же день над Черным морем были замечены стратегические бомбардировщики B-52H. Суровикин считает, что они также отрабатывали ракетные удары по объектам Южного военного округа.

В заключении главком ВКС обратил внимание на полеты B-52H над территорией Украины. Это не помогает разрядить напряжение в регионе. Тем более, что действия НАТО и США противоречат их заявлениям. Опасных инцидентов удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов.

Вместе с тем Россия не заинтересована в нагнетании обстановки на границах, поэтому все маневры перенесены вглубь страны.