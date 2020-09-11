Задержание российских граждан в Минске – провокация украинских спецслужб

За провокацией, в ходе которой перед президентскими выборами в Минске были задержаны граждане России, стоят украинские спецслужбы. Об этом рассказал корреспондент ВГТРК Андрей Григорьев в прямом эфире телеканала "Россия 1".



По его словам, было давно известно, кто сделал и готовил эту операцию. "Украинцы ее просто переориентировали, чтобы расстроить российско-белорусские отношения", – отметил он.



Григорьев рассказал, что изначально украинцы планировали выкрасть группу россиян и использовать их в качестве приманки: "Они появились на этапе, когда уже было решено о том, что вся эта группа из 33 человек выезжает в Минск".

По словам собкора ВГРТК, все россияне "купились" на объявления в Avito. "Такова жизнь, у нас есть огромная часть военных пенсионеров, которые собственно ничего другого больше делать не умеют. В какой-то момент они сталкиваются с безденежьем и вынуждены каким-то образом зарабатывать деньги. И именно на такое объявление они и наткнулись", – пояснил он.



29 июля стало известно, что в Минске задержаны 33 гражданина России, которых обвинили в том, что они прибыли в Белоруссию для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.