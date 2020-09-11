Москвичка с тремя детьми попала в больницу после травли тараканов в квартире

Москвичка и трое ее маленьких детей попали в больницу с отравлением после дезинфекции в их квартире на юге столицы. В обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура.

Тараканов днем 10 сентября травили в квартире на Бирюлевской улице – семья заключила договор с проводящей дезинфекцию частной компанией. Спустя два часа после окончания работ домочадцы начали задыхаться. Прибывшие фельдшеры доставили мать и ее детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения в больницу с острым отравлением. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.

Дезинфекторов подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СКР возбудил уголовное дело.