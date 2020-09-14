Нужна помощь: Алет Далаеву спасет операция на кишечнике

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Сегодня мы рассказываем о четырехлетней Алет Далаевой из города Аргуна в Чеченской Республике.

Алет в Филатовской больнице (Москва) частая гостья. Впервые она попала сюда в два месяца в крайне тяжелом состоянии после того, как девочке удалили большую часть кишечника. Московские врачи спасли Алет жизнь и установили катетер для внутривенного кормления. Сейчас девочка подросла, и пришло время готовить ее к переводу на обычное питание. Алет сделают операцию по удлинению кишечника, для которой требуются дорогие расходные материалы. А для восстановления пищеварительной системы необходимо лечебное питание, которое вводят внутривенно. Стоит это все вместе почти полтора миллиона. Алет – четвертый ребенок в семье, таких денег у ее родителей нет.

Из письма Асет Далаевой, мамы Алет: "В месяц у Алет удалили почти весь тонкий кишечник. Мы думали, что потеряем нашу младшую дочку, но московским врачам удалось ее спасти. С тех пор Алет находится на внутривенном питании. Дважды с его покупкой нам помогали читатели Русфонда – когда дочке было четыре месяца и год. Спасибо, все это было не зря – за четыре года длина тонкой кишки увеличилась на 40 см. Но этого еще недостаточно для того, чтобы полностью перейти на обычную еду. В августе Алет провели очередное обследование в Детской городской больнице имени Филатова (Москва), и врачи сказали, что нужно готовить дочку к операции – пластике кишечника, которая позволит его удлинить. Операция сложная, для нее требуются дорогие расходные материалы и большой запас внутривенного питания на период восстановления, так как он будет долгим. Но в клинике нет необходимых для операции расходных материалов, и по ОМС они не оплачиваются, специальное питание нам тоже нужно покупать самим. В нашей семье четверо детей, и нет никакой возможности собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Алет Далаевой не хватает 467 324 руб.

Заместитель главного врача по хирургии Детской городской клинической больницы №13 имени Н.Ф. Филатова Ольга Мокрушина (Москва): "У Алет синдром короткой кишки. Почти весь тонкий кишечник девочки погиб из-за врожденной тромбофилии в первый же месяц жизни, и его пришлось удалить. Все это время Алет находится на внутривенном питании, ее кишечник подрос, но не настолько, чтобы усваивать обычные продукты. Мы планируем операцию по энтеропластике – удлинению кишечника, это позволит существенно уменьшить долю внутривенного питания и постепенно полностью заменить его обычной пищей".

Стоимость расходных материалов для операции и лечебного питания 1 417 210 руб.

949 886 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 467 324 руб.

О РУСФОНДЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,930 млрд руб. В 2020 году (на 10 сентября) собрано 868 948 151 руб., помощь получили 733 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году президентские гранты выиграли: Русфонд – на проект «Совпадение», Национальный РДКМ – на "Академию донорства костного мозга" плюс гранты мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и Департамента труда и соцзащиты Москвы на проект "Столица близнецов". В 2020 году Русфонд получил грант Фонда Владимира Потанина, а также президентские гранты на издание журнала Кровь5 и развитие Национального РДКМ. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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