Армения объявила карантин до 11 января

Армения закрыта на карантин по 11 января 2021 года. Решение об этом приняло правительство республики в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса COVID-19 и необходимостью защиты населения перед второй волной заболевания. Армения закрыла сухопутную границу для всех, кроме граждан страны, дипломатов, сотрудников транспортных компаний и близких родственников умерших. Но все въезжающие в Армению должны пройти медосмотр.

Правительство призвало в обязательном порядке всех жителей иметь при себе документы, удостоверяющие личность, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. При этом работа коммерческих организаций и учебных заведений регулируется надзорными органами при соблюдении противоэпидемических мер. Общественные и массовые мероприятия ограничены участием в них не более шести десятков человек в средствах личной защиты, сообщает "Интерфакс".

Режим чрезвычайного положения по коронавирусу введен в Армении с 16 марта. Он продлевался 5 раз. После того, как 4 сентября в законодательство республики введены изменения, то стало возможным объявить карантин с 11 сентября, когда заканчивалось очередное продление режима ЧП.

Премьер Армении отметил, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется. За минувшие сутки в трехмиллионной стране выявлено 177 новых инфицирований коронавирусом. В Армении подтверждено анализами 45 тысяч 503 случая COVID-19, выздоровели 41 тысяч 434 пациента. Летальных исходов от осложнений заболевания – 1 тысяча 189. Но власти опасаются, что открытие школ может подстегнуть темпы распространения коронавируса.