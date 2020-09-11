"Норникель" отчитался о ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3

Около 8 миллиардов рублей потратил "Норникель" на ликвидацию разлива топлива на ТЭУ-3 в Норильске. Компания почти завершила сбор 12 тысяч тонн топлива, разлившегося по водной глади озера Пясино и реки Амбарная. При этом вице-президент компании Сергей Дяченко отметил, что все расходы проводились через специальный счет, который будет представлен Росприроднадзору.

Дяченко заявил, что собрано 90% разлившегося топлива. Объем еще предстоит уточнить, пересчитав по плотности из кубометров в тонны. Но значительного расхождения цифры вице-президент "Норникеля" не ожидает, сообщает ТАСС. При этом Росприроднадзор оценивал утечку в 21 тысячу тонн дизтоплива. 15 тысяч тонн из них попало в водные объекты, а 6 тысяч тонн на почву.

Использованную Росприроднадзором методику определения ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском "Норникель" хочет оспорить в суде. По мнению операционного директора "Норникеля" Сергея Дьяченко, Росприроднадзор взял максимально высокий и неоправданный для компании коэффициент.

План рекультивации после разлива топлива "Норникель" до 15 сентября представит по созданной по распоряжению президента России Владимира Путина межведомственной комиссии, куда входят представители Минприроды, Росприроднадзора и других ведомств.

Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 миллиардов рублей для ликвидации ущерба экологии северного региона. После разлива топлива на резервуаре норильской ТЭЦ было возбуждено уголовное дело. Для восстановления экологической ситуации в Норильске понадобится не менее 10 лет.

После экологической аварии 29 мая 2020 года акции "Норникеля" существенно просели на рынках, но уже к сентябрю владелец компании Владимир Потанин снова возглавил список Forbes российских миллиардеров. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов.