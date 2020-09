Макгрегор пожаловался на допинг-офицеров, пришедших к нему на яхту

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что во время отдыха его яхту посетили допинг-офицеры. В июне ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры.

"UFC, что происходит? Офицеры USADA прибыло утром на мою яхту, чтобы провести тестирование, – написал Макгрегор в Twitter. – Я же закончил, парни! Хотя продолжайте, я позволю им проверить меня".

What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?

I’ve retired guys!

But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!

Forever and always, God Bless ����

180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n