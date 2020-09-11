Уволенный после "воровской" вечеринки тюменский полицейский вернулся на службу

Уволенного после скандальной вечеринки начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Артура Рузеева спустя семь месяцев восстановили в должности. Такое решение принял Центральный районный суд Тюмени, не найдя нарушений в его действиях.

Речь идет о торжестве, которое вечером 7 февраля устроил по случаю получения звания майора сотрудник СКР по Тюменской области Рафик Аглиуллин. В ресторане собрались начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый, его заместитель Рузеев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Игорь Деев и начальник охранного агентства "Туман" Денис Девкин, ранее судимый за хулиганство, умышленное уничтожение имущества и причинение легкого вреда здоровью. Именно он и сделал "памятные" кадры, на которых Ушатый, Рузеев и Аглиулин позируют, а оператор кричит "Жизнь ворам!" и "АУЕ" (организация в августе была запрещена в РФ).

После громкого скандала Аглиуллина и Рузеева уволили. Первый стал адвокатом, но не смог оспорить в суде приказ, тогда как второму это удалось. Он подал иск к Девкину, с которым даже не был знаком, но в прокуратуре и Роскомнадзоре не нашли ничего криминального в действиях руководителя ЧОП, поскольку на тот момент АУЕ не считалась экстремистской организацией.

Адвокат Рузеева рассказал "Новому дню", что в ходе судебного разбирательства представитель областного УМВД так и не сумел четко объяснить, что именно должен был сделать во время празднования его подзащитный, чтобы его не обвинили в совершении порочащего честь мундира проступка. В итоге 9 сентября стража порядка восстановили в должности.