Хоккеисты "Авангарда" забросили четыре безответных шайбы в ворота "Металлурга"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" в Магнитогорске обыграл местный "Металлург", забросив в ворота соперника четыре безответных шайбы.

У победителей дубль оформил Сергей Толчинский (6-я, 57-я минуты), а также по разу отличились Денис Зернов (28) и Оливер Каски (28). Отметим, что Толчинский и Зернов, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.

"Авангард" одержал четвертую победу кряду и с восемью очками вышел в лидеры Восточной конференции, а "Металлург" в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе на два балла меньше. "Магнитка" прервала серию из трех побед.

В следующем матче "регулярки" КХЛ омичи в воскресенье, 13 сентября, на выезде сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым", а магнитогорцы в тот же день примут нижегородское "Торпедо".