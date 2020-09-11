Две москвички устроили жестокую драку из-за открытой двери машины. Видео

В Москве две девушки, не поделившие дорогу, устроили ожесточенную драку.

Сидевшей за рулем москвичке не понравилась, что незнакомая ей молодая мама оставила открытой дверь своей легковушки, сделав затруднительным проезд.

После непродолжительного обмена оскорблениями, сопровождаемого автомобильными гудками, разозленная девушка бросились в бой на свою оппонентку, успевшую посадить детей в машину.

Ожесточенная драка закончилась полным разгромом напавшей стороны. Разъяренная девушка не сразу смирилась с поражением и, прежде чем уехать, облила свою обидчицу из бутылки.