Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде

Боец смешанного стиля Сергей Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе. В главном событии вечера бокса в Химках 40-летний россиянин победил представителя Великобритании Дэнни Уильямса.

Харитонов уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун, однако рефери позволил продолжить поединок. Во второй трехминутке россиянин вновь нанес мощный удар, после чего судья остановил бой, британец возражать не стал.

Для 40-летнего уроженца Плесецка это первый профессиональный бой по правилам бокса, в ММА он одержал 30 побед при семи поражениях. А в активе 47-летнего Уильямса, известного своей досрочной победой над Майком Тайсоном, 54 победы и 29 поражений.

В во втором по значимости событии вечера Федор Чудинов защитил титул чемпиона WBA Gold, нокаутировав в 12-м раунде Умара Садика.