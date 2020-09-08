Сергей Харитонов попробует свои силы в профессиональном боксе

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов дебютирует в профессиональном боксе. Поединок с американцем Дэнни Уильямсом запланирован на 11 сентября. Бой пройдет в Химках.

"Я получаю удовольствие от бокса и сделаю все для победы. Пока не ясно, разовая эта акция или будут еще поединки. В октагон я тоже скоро вернусь", – приводит слова Харитонова РИА Новости. Во вторник сорокалетний Хартинов получил лицензию профессионального боксера.

Харитонов пришел в ММА из бокса. В 2004 году он выиграл серебряные награды чемпионата России. "У меня была хорошая карьера в любительском боксе. В профессионалах не выступал, но прошел хорошую подготовку. Встречался с сильными спарринг-партнерами. Постараюсь победить красиво и досрочно", – продолжил Харитонов. Соперником Сергея станет американец Дэнни Уильямс, в свое время одержавшим победу гад Майком Тайсоном.