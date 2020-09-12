Чудинов защитил титул чемпиона WBA Gold, нокаутировав Садика

Чемпион WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов провел защиту своего титула. В со-главном событии вечера бокса в Химках россиянин победил представителя Великобритании Умара Садика.

Бой завершился досрочно в 12-м раунде. Федор зажал соперника у канатов, нанес несколько мощных ударов, после чего рефери остановил бой. Британцу в итоге понадобилась помощь медиков.

Чудинов одержал 23-ю победу (16 – нокаутом) в своем 25-м поединке на профессиональном ринге, а в активе 32-летнего Садика теперь два поражения и десять побед (шесть – нокаутом).

В главном событии вечера российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов дебютирует в профессиональном боксе, выйдя на ринг против британца Дэнни Уильямса.