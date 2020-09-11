"Автомобилист" не смог обыграть "Торпедо", дважды ведя по ходу встречи

Хоккеисты "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду в серии буллитов проиграли команде "Торпедо". Подопечные Билла Питерса дважды по ходу встречи вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда дубль оформил Брукс Мэйсек (5-я, 40-я минуты) и единожды отличился Алексей Макеев (15), а у гостей голами отметились Даниил Ильин (11), Джастин Клус (29) и Крис Уайдман (30).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты нижегородской команды. Победный бросок на счету Михаила Варнакова.

"Автомобилист" прервал серию из трех побед и с семью очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Торпедо" в ней же расположилось на седьмой строчке, имея в активе на три балла меньше.

В следующем матче "регулярки" КХЛ екатеринбуржцы во вторник, 15 сентября, на выезде сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком", а нижегородцы двумя днями ранее в Магнитогорске встретятся с местным "Металлургом".