В Сочи открылся XXXI кинофестиваль "Кинотавр"

В Сочи открылся XXXI ежегодный кинофестиваль "Кинотавр" – одно из главных событий в мире кино в России. Фильмом открытия стал мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" режиссера Андрея Хржановского, а сам классик отечественной анимации был удостоен почетного приза "Кинотавра" – "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино". Ранее лента была представлена на фестивале в Роттердаме, а на киносмотре в Анси она была отмечена призом жюри.

В основную конкурсную программу "Кинотавра" вошло 13 картин:

"Вмешательство" , режиссер Ксения Зуева

, режиссер Ксения Зуева "Глубже!" , режиссер Михаил Сегал

, режиссер Михаил Сегал "Город уснул" , режиссер Мария Игнатенко

, режиссер Мария Игнатенко "Доктор Лиза" , режиссер Оксана Карас

, режиссер Оксана Карас "Китобой" , режиссер Филипп Юрьев

, режиссер Филипп Юрьев "Конференция" , режиссер Иван И. Твердовский

, режиссер Иван И. Твердовский "Кто-нибудь видел мою девчонку?" , режиссер Ангелина Никонова

, режиссер Ангелина Никонова "Маша" , режиссер Анастасия Пальчикова

, режиссер Анастасия Пальчикова "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов

режиссер Дмитрий Давыдов "Скажи ей" , режиссер Александр Молочников

, режиссер Александр Молочников "Человек из Подольска" , режиссер Семен Серзин

, режиссер Семен Серзин "Хандра" , режиссер Алексей Камынин

, режиссер Алексей Камынин "Трое", режиссер Анна Меликян

В этом году председателем жюри основного конкурса стал режиссер Борис Хлебников. В состав жюри также вошли автор идеи и ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская, актер Владимир Вдовиченков, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева, актриса Оксана Фандера и продюсер Екатерина Филиппова. А жюри конкурса короткого метра возглавил режиссер Клим Шипенко.

Кинофестиваль продлится до 18 сентября. Закроется смотр показом картины "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, мировая премьера которой прошла в рамках конкурсной программы 77-го венецианского фестиваля. В российский прокат фильм "Дорогие товарищи!" выйдет в ноябре при поддержке телеканала "Россия 1".