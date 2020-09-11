В Сочи открылся XXXI кинофестиваль "Кинотавр"

В Сочи открылся XXXI ежегодный кинофестиваль "Кинотавр" – одно из главных событий в мире кино в России. Фильмом открытия стал мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" режиссера Андрея Хржановского, а сам классик отечественной анимации был удостоен почетного приза "Кинотавра" – "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино". Ранее лента была представлена на фестивале в Роттердаме, а на киносмотре в Анси она была отмечена призом жюри.
В основную конкурсную программу "Кинотавра" вошло 13 картин:
- "Вмешательство", режиссер Ксения Зуева
- "Глубже!", режиссер Михаил Сегал
- "Город уснул", режиссер Мария Игнатенко
- "Доктор Лиза", режиссер Оксана Карас
- "Китобой", режиссер Филипп Юрьев
- "Конференция", режиссер Иван И. Твердовский
- "Кто-нибудь видел мою девчонку?", режиссер Ангелина Никонова
- "Маша", режиссер Анастасия Пальчикова
- "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов
- "Скажи ей", режиссер Александр Молочников
- "Человек из Подольска", режиссер Семен Серзин
- "Хандра", режиссер Алексей Камынин
- "Трое", режиссер Анна Меликян
В этом году председателем жюри основного конкурса стал режиссер Борис Хлебников. В состав жюри также вошли автор идеи и ведущая Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская, актер Владимир Вдовиченков, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева, актриса Оксана Фандера и продюсер Екатерина Филиппова. А жюри конкурса короткого метра возглавил режиссер Клим Шипенко.
Кинофестиваль продлится до 18 сентября. Закроется смотр показом картины "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, мировая премьера которой прошла в рамках конкурсной программы 77-го венецианского фестиваля. В российский прокат фильм "Дорогие товарищи!" выйдет в ноябре при поддержке телеканала "Россия 1".