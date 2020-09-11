СКА прервал победную серию "Локомотива" в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на льду домашней арены обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4:2. "Железнодорожники" прервали победную серию из трех игр.

У победителей встречи голами отметились Андрей Кузьменко (5-я минута), Антон Бурдасов (9), Лукас Бенгтссон (25) и Эмиль Галимов (60), а у гостей шайбы забросили Денис Алексеев (32) и Никита Черепанов (58).

СКА одержал третью победу в четырех играх и с семью очками вышел в лидеры Западной конференции, а "Локомотив" в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе на один балл меньше.

В следующем матче "регулярки" КХЛ петербуржцы в воскресенье, 13 сентября, примут нижнекамский "Нефтехимик", а "железнодорожники" в тот же день дома сыграют с челябинским "Трактором".