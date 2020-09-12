Станция "Каширская" московского метро до конца января 2021 года будет работать по особому режиму

Пресс-служба московского метрополитена сообщила, что с 12 сентября 2020 года до 25 января 2021 года на станции "Каширская" Замоскворецкой линии поезда, следующие из центра на юг, не будут останавливаться.

Кроме этого, будут закрыты выходы из метро 1-2. Выходы 3-4 для пассажиров будут открыты.

В ближайшее время на станции будут вестись работы по интеграции "Каширской" в состав Большой кольцевой линии, передает "Интерфакс".

В пресс-службе рекомендуют следующую схему передвижения, если нужно доехать именно до станции "Каширская": нужно проехать ее мимо до "Кантемировской", а там пересесть на поезд в обратную сторону.