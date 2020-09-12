Подсолнечное масло: эксперты дали прогноз по российскому рынку

В Минсельхозе опровергли сообщения о том, что подсолнечное масло подорожает из-за неурожая. Весна и лето в этом году выдались засушливыми в южных регионах страны, поэтому некоторые аналитики аграрного рынка поспешили с прогнозами о взрывном росте стоимости продукции из подсолнечника.

Подсолнечник, несмотря на свое название, не выживет под палящим солнцем. Всего должно быть в меру, говорит Ирина Логачева, директор одной из крупнейших аграрных компаний в России. В начале лета в Поволжье была аномальная жара, поэтому часть урожая погибла. Но уборка только началась, поэтому цена на сырье для переработчиков остается неизменной – около 28 тысяч рублей за тонну семян.

"Мы видим активное увеличение спроса со стороны переработчиков. Но так как к уборке мы приступили все лишь три дня назад, то в настоящее время еще не фиксировали цену для себя и не контрактовались ни с одним из наших партнеров", – заявила она.

Производители подсолнечного масла настроены оптимистично. Даже с учетом потерь от погодных условий в Белгородской области ждут урожая в пределах пятилетней нормы.

"Белгородская, Курская, Воронежская области начинают убирать высококачественные сорта подсолнечника, урожайность выравнивается. Может быть, она будет незначительно меньше среднегодовых показателей по РФ, то есть абсолютно всем и подсолнечника, и масла хватит", – говорит Михаил Хохлов, директор маслосырьевого подразделения группы компаний "Эфко".

Основной зарубежный покупатель российского подсолнечника и готового масла – Турция. Отечественные производители говорят, что несмотря на неурожайный год, в этом сезоне ожидается рекордный объем экспорта масличной культуры.

"Невзирая на то, что уже было принято решение о повышении пошлины на подсолнечник до 20 процентов с февраля 2021 года, мы ожидаем, что если не будет введено никаких других регуляторных мер, то до января можем увидеть гиперрекорды по экспорту. Оценки – от миллиона до двух миллионов тонн", – заявил Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России.

О том, что подсолнечник подорожает из-за засухи, отчитались аналитики онлайн-издания "СовЭкон". Эксперты ресурса ожидают взрывной рост цен на семена как минимум на 20 процентов. В Минсельхозе считают иначе: погодные условия внесли коррективы, но не стали критичными для всего урожая.

"По различным прогнозам, объем производства этой культуры будет находиться в районе 13 млн тонн, что полностью достаточно для внутреннего потребления и позволит сформировать достаточно серьезный экспортный потенциал", – заявил Роман Некрасов, директор департамента в Минсельхозе РФ.

В Федеральной антимонопольной службе объясняют, что в случае с подсолнечником стоимость продукции не зависит напрямую от урожайности. В ведомстве пристально следят за ценой подсолнечного масла.

"Если мы увидим необоснованный рост цен на растительное масло, примем все меры реагирования в соответствии с антимонопольным законодательством", – говорит Павел Заборщиков, замруководителя ФАС России.

Бьющие тревогу аналитики сравнили не самый удачный урожай минувшего лета с рекордным прошлогодним. Эксперты говорят, что такое сопоставление некорректно. В 2019 году из-за увеличения посевных площадей, хорошей погоды и еще ряда факторов аграрии собрали более 15 миллионов тонн подсолнечника. В этом ожидают всего на три миллиона меньше, что выше средних показателей за последние пять лет.