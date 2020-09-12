Встреча советников "Нормандской четверки" в Берлине: краткие итоги

Советники "Нормандской четверки" обсудили в Берлине обострение ситуации на юго-востоке Украины. По словам главы российской делегации Дмитрия Козака, в центре внимания была реализация Минских соглашений.

Как заявил по итогам встречи заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, политические советники лидеров стран "Нормандской четверки" не смогли достичь на встрече в Берлине прорыва.

По его словам, стороны поддержали идею сохранения режима тишины в Донбассе. "Поддержан режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, безусловно будут выполняться как с одной, так и с другой стороны", – отметил он.

В то же время Киев, как отметил Козак, настаивает на пересмотре достигнутых ранее договоренностей, но не приводит конкретики.

"Ключевой, принципиальный вопрос: мы будем дальше в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате действовать, вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от Минских соглашений? – заявил Дмитрий Козак. – Заявления должностных официальных лиц на Украине звучат постоянно. Это не эксперты – это вице-премьеры, министры; они заявляют о том, что необходимо пересмотреть Минские соглашения, которые не устраивают Украину. Тогда четко нужно внести конкретные предложения, что вы в конце концов хотите?"