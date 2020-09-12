Александр Овечкин посетил матч между "Сибирью" и "Куньлунем"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пометил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между новосибирской "Сибирью" и пекинским "Куньлунем". Звезда НХЛ находится в Новосибирске по приглашению губернатора области Андрея Травникова..

"Вашингтон Кэпиталз" выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. Александр Овечкин проводит отпуск в России. Хоккеист посетил Новосибирск по приглашению губернатора Андрея Травникова. Александр посетил ряд спортивных объектов, а потом прибыл на матч "Сибирь" – "Куньлунь".

Александр Овечкин поздравил болельщиков "Сибири" с началом нового сезона. В своем обращении он отметил болельщиков клуба и выразил надежду, что в скором времени трибуны будут заполнены на 100%, а не на четверть.