"Сибирь" добилась первой победы в сезоне, обыграв "Куньлунь" на глазах Овечкина

Хоккейный клуб "Сибирь" добилась первой в сезоне победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлунь Ред Старз". Встреча проходила на новосибирском стадионе "Сибирь" и завершилась победой хозяев льда. Итоговый счет – 5:4 в пользу сибиряков.

Победу "Сибири" принесли точные броски Ефима Гуркина, Виктора Комарова, Дмитрия Саюстова, Даниила Романцева и Владимира Первушина, ставшего автором победного гола. У клуба из Поднебесной забивали Иван Николишин, Алексей Кручинин, а Герман Шапорев оформил дубль.

На матче присутствовал нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. В Новосибирск его пригласил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Перед началом матча он поздравил болельщиков с началом сезона. Хоккеист "столичных" в своем обращении также выразил надежду, что в скором времени хоккейные площадки смогут заполняться полностью, без ограничений.

Отметим, что для "Сибири" эта победа стала первой в новом сезоне КХЛ. "Куньлунь" же по-прежнему не знает побед и потерпел пятое поражение кряду.