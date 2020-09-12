Сосиски, гамбургеры, сырки: еда, от которой стоит отказаться

Рубрику "Тайна еды" своей еженедельной программы доктор Мясников посвятил сахару. Сколько мы его должны потреблять? Чем опасен скрытый сахар? И в каких продуктах его больше всего? "Думайте, что вы едите!" – в очередной раз напоминает своим зрителям Александр Леонидович в эфире канала "Россия 1".

Мы все должны съедать определенное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки – это так называемая пищевая пирамида. Допустимо съедать шесть кусков сахара в день. Соли – пять граммов.

Что есть на столе каждого из нас? Сосиски, сырки, гамбургер, икра баклажанная или кабачковая... В газированном напитке много сахара. В каждом стакане газировки – девять кусков сахара! В стакане натурального фруктового сока – те же восемь-девять кусков сахара. В полкило сосисок, помимо генно-модифицированной сои, 10 кусков сахара, потому что в килограмме – их 20. В гамбургере есть мясо, сыр, хлеб и сахар – пять кусков! В одном творожном сырке – шесть кусков сахара. Даже в 100 граммах хлеба содержится один кусок сахара. А вот в сале вообще нет сахара.

В развитых странах за последние 20 лет благодаря усилиям пищевой промышленности потребление сахара увеличилось в три раза! А в некоторых странах, таких, как Мексика, благодаря сладким напиткам – в шесть. "Вы понимаете, что это беда? У нас каждый второй – с излишней массой веса. Вы понимаете, что у нас 40 процентов детей с излишней массой веса! С тяжелым ожирением! И все это не из-за жиров, все это из-за скрытого сахара. Поэтому, думайте, что вы едите, и ешьте натуральные продукты: сало, мясо, рыбу. А любое кулинарное действие подразумевает включение большого количества соли, сахара, сои, трансжиров", – объяснил Александр Мясников.