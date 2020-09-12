Сотрудники турецкого отеля не считают себя виновными в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", которые проходят по делу о гибели 12-летней гражданки РФ, после того как ее руку засосало в трубу отельного бассейна, виновными себя не признают. В Турции прошло первое судебное заседание по этому делу.

Как рассказала Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей ребенка, обвиняемыми по этому делу являются менеджер отеля и технический сотрудник, который обслуживал бассейн. На суде они заявили, что эксплуатация бассейна велась по всем правилам, перед началом курортного сезона его проверяли соответствующие службы и никаких замечаний не высказали.

Родители девочки на суд не приехали, так как из-за пандемии коронавируса не было ясно, состоится ли заседание вообще. Они планируют участвовать в следующем заседании, которое состоится ориентировочно в конце декабря. По словам Гогунской, родителей очень беспокоит то, что дело затягивается. Они хотят, чтобы рассмотрение было объективным и были найдены виновные в смерти их дочери.

Следственный комитет РФ заявил, что в России параллельно было возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней девочки, однако Турция не удовлетворяет правовые запросы российской стороны. "Турецкая сторона не идет на сотрудничество и, к сожалению, не оказывает помощь", — заявила Гогунская, слова которой приводит РИА Новости.

Защита родителей погибшей девочки будет добиваться того, чтобы суд заслушал свидетелей со стороны потерпевших — это туристы, отдыхавшие в то время в отеле "Санхилл". Они живут за пределами Турции, но можно опросить их по видеосвязи, добавила адвокат.

ЧП в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме произошло 18 августа 2019 года. Руку 12-летней россиянки засосало в трубу отельного бассейна. Ей на помощь нырнул отец, но даже после остановки насоса освободить руку удалось только усилиями семерых мужчин. Ребенка госпитализировали в критическом состоянии, 28 августа девочка скончалась в Турции.