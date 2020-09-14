В пятизвездочном отеле в Турции официант изнасиловал школьницу из России

В турецкой Анаталье в пятизвездочном отеле была изнасилована 15-летняя туристка из России. По сведениям турецкой прессы, в этом подозревается официант.

Возмущение ситуацией вызвано еще и тем, что руководство отеля старалось замять ее, чтобы не навредить своей репутации.

Однако дело все-таки дошло до полиции. Кроме того, в ситуацию вмешался российский консул Иван Степанов – он написал обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

В отеле, название которого пока турецкие СМИ не приводят, теперь пытаются сделать виноватой саму девушку.

Там заявили, что этот официант у них работает уже 4 года и нареканий к нему не было, а жалоба на него поступила после того, как девушка целовалась с другим туристом и попросила сотрудника отеля, который это видел, не говорить ее маме.

"Поведение руководства отеля, которое хочет скрыть это отвратительное происшествие, неприемлемо. И мы требуем, чтобы этому поступку была дана публичная оценка", – цитирует слова российского дипломата издание "Турпром".

Он добавил, что "такая позиция отеля не согласуется с принципами гостеприимства".