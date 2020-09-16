Россиянки попали в полицию в Турции за то, что кинули шлепанцы в медсестру

В Турции три российские туристки оказались в полиции уже на второй день отпуска. Инцидент с их участием произошел в одном из пятизвездочных отелей Антальи, передает "Россия 24".

Женщины решили посетить медицинский кабинет, при этом отказались выполнять меры безопасности, игнорируя требования медсестры. По версии руководства отеля, на настойчивые просьбы надеть защитные маски россиянки, якобы, швырнули в медсестру шлепанцами, попав ей в глаз. Пострадавшая утверждает, что напавшие на нее были пьяны.

По данным местных Hurriyet, одна из россиянок хотела попасть к врачу из-за болей в ступне. Медсестра отказалась пускать ее без маски. В итоге врач вмешался в конфликт и вызвал полицию.

Пострадавшая написала заявление на россиянок. Из отделения полиции их отправили в больницу на медосвидетельствование. Сообщается, что экспертиза выявила у них алкогольное опьянение.

Какое наказание грозит российским туристкам, не сообщается.

Ранее еще один неприятный инцидент случился с российской туристкой в турецкой гостинице. 14 сентября сообщалось, что официант изнасиловал 15-летнюю россиянку в пятизвездочном отеле в Анталье. Позже руководство гостиницы попыталось скрыть этот инцидент, однако дело все равно дошло до полиции.